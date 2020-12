Wybory RPO. PSL zgłosi swojego kandydata

Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie zgłosiło już swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatura Pawła Wawrzyka nie zdobędzie jednak najpewniej oczekiwanego poparcia PSL-u. Ludowcy zapowiadają zgłoszenie własnego kandydata.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwość na Rzecznika Praw Obywatelskich został wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

- „Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, zgłosiliśmy kandydaturę Piotra Wawrzyka, który spełnia wszystkie kryteria i wymogi. To wybitny fachowiec, który odznacza się szczególną wrażliwością, ma bogaty dorobek naukowy w kwestii praw człowieka oraz doświadczenie. W naszej ocenie jest bardzo dobrym kandydatem i mamy nadzieję, że zostanie wybrany na stanowisko RPO” – poinformował dziś rzeczniczka partii, Anita Czerwińska.

Prawo i Sprawiedliwość miało pierwotnie liczyć, że kandydaturę prof. Wawrzyka poprze Polskie Stronnictwo Ludowe. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL poinformował, że jego ugrupowanie również zgłosi dziś swojego kandydata. Będzie to kandydat zaproponowany przez rady wydziałów prawa i administracji, co ma zapewnić jego apolityczność.

Lewica ponownie zgłosiła kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która cieszy się także poparciem Koalicji Obywatelskiej.

Sejm do tej pory dwukrotnie próbował wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Za każdym razem jednak jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zaproponowana przez KO i Lewicę. Jej kandydatury nie poparli posłowie PiS.

kak/PAP