Wszystko jasne! Hołownia popiera związki partnerskie

Zapowiedział też, że popiera tak zwany rozdział Kościoła od państwa. "Mam kłopot z mieszaniem się polityków do obrzędów religijnych, a Eucharystii do uroczystości świeckich. Eucharystia nie jest, mówię to jako praktykujący katolik, od umajania państwowych uroczystości, a państwo ma swój ceremoniał. Nie mogę włączać kraju, w którym mieszkają obywatele różnych wyznań i osoby niewierzące, w ceremoniał religijny jednego wyznania" - stwierdził. Jak dodał, czuje się do przeprowadzenia takiego podziału predystynowany, bo jest katolikiem, a to gwarantuje niewywoływanie wojny religijnej w Polsce.