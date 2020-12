Wspólnie odpowiedzmy koronawirusowi. Modlitwą!

Pandemia koronawirusa wciąż niszczy nasze plany, reorganizuje nasze życie, bezlitośnie odbija się na naszym życiu społecznym i zawodowym. Niesie za sobą gospodarczy kryzys i dotyka naszych portfeli. Przede wszystkim jednak zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Dziś dowiedzieliśmy się o zakażeniu kolejnego polskiego polityka, europosła Patryka Jakiego. Obserwując cały dramat i ogrom nieszczęść, które towarzyszą trwającej pandemii, czujmy się jeszcze bardziej zmobilizowani do ufnej, wytrwałej modlitwy w intencji naszego narodu i świata.

Módlmy się do Boga o rychłe ustanie pandemii, abyśmy wynosząc naukę z ostatnich miesięcy, mogli wrócić do normalnego, jeszcze owocniejszego życia. Polecajmy Bogu wszystkich tych, którzy jako pierwsi biorą odpowiedzialność za walkę ze zdrowotnym i gospodarczym kryzysem. Prośmy o Bożą mądrość, pracowitość i odwagę dla rządzących, których zadaniem jest opracowywanie strategii walki z zagrożeniem. Prośmy o błogosławieństwo dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych w szpitalach i wszystkich pracowników służby zdrowia. Wstawiajmy się za chorymi, aby widząc wzór Chrystusa cierpiącego, łączyli z Nim swoje cierpienie i jak najprędzej powrócili do zdrowia. Prośmy za wszystkimi, których obecna sytuacja napawa lękiem o zdrowie swoje i najbliższych oraz o swoją przyszłość. Za tych, którzy przez pandemię stracili pracę, za przedsiębiorców borykających się z wynikającymi z niej problemami. Wreszcie, polecajmy Miłosiernemu Ojcu tych wszystkich, którzy przegrali walkę z chorobą i w czyśćcu przygotowują się na stanięcie przed obliczem Pana.

Módlmy się także za europosła Patryka Jakiego, który dziś poinformował o swoim zakażeniu. Niech dobry Pan da mu łaskę szybkiego powrotu do zdrowia, aby w pełni sił mógł służyć swojej Ojczyźnie i europejskiej wspólnocie.

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata.

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami

i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa,

który się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym,

zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Pani Zwycięskiej

Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz

przez wszystkie wieki

wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Józefa

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam... Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

kak/Fronda.pl