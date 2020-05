Wojna Chin z USA toczy się nad Wisłą

Stany Zjednoczone już oficjalnie potwierdziły, że za pandemię koronawirusa na świecie obwiniają Chiny. W niedzielnym wydaniu „Der Spiegel” ujawnia s z kolei, że Chiny miały prosić WHO o opóźnienie informacji o pandemii koronawirusa. Miało do tego dojść 21 stycznia 2020 podczas rozmowy, jaką odbyli prezydent Chin Xi Jinping i szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.