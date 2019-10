Władzo, tego trzeba zakazać. Wulgarny łże-zespół szydzi z prawosławnych

Szanowni Państwo,

Drodzy Bracia i Siostry Prawosławni,

Chrześcijanie wielu wyznań w Polsce!



Jako wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ale przede wszystkim jako Chrześcijanie będący obywatelami i mieszkańcami Rzeczypospolitej Polskiej, z nieukrywanym zdziwieniem i głębokim żalem przyjęliśmy fakt istnienia zespołu muzycznego „Batushka”. Ze względu na jego marginalną działalność i znaczenie nie nadawaliśmy mu rozgłosu, w nadziei na szybkie rozwiązanie skandalicznej grupy. Według Wikipedii, „Batushka” to „polski projekt muzyczny powstały w 2015 roku grający muzykę z gatunku black metal”, zaś „tematyka liryczna utworów nawiązuje do religii prawosławnej."



Rzeczywiście, twórczość „Batushki” odnosi się do Prawosławia, jednak w formie i treści bezczeszczącej symbole, gesty, hymnografię i tradycję naszego wyznania. Należy wspomnieć, że jeden z pierwszych teledysków tej grupy został nagrany potajemnie na Świętej Górze Grabarce, która jest najświętszym sanktuarium polskiego Prawosławia. W swoich klipach wykonawcy występują w stylizacjach imitujących szaty duchownych prawosławnych, na których widnieją symbole i formy otwarcie szydzące z chrześcijańskiej Ortodoksji. Całość dopełniają rekwizyty- mikrofony w kształcie kadzielnic, odwrócone krzyże oraz ikony z wydrapanymi twarzami.



O zespole zrobiło się głośno w 2019 roku ze względu na konflikt jego założycieli- Krzysztofa Drabikowskiego i Bartłomieja Krysiuka. Nagrali oni dwa osobne albumy- „Panihida” oraz „Hospodi”, natomiast w 2015 roku stworzyli razem album „Litourgyia”. Wszystkie nazwy bluźnierczo nawiązują do nabożeństw Kościoła Prawosławnego oraz wezwania Imienia Bożego. Ponadto, w imieniu zespołu/zespołów (?) „Batushka”, prowadzony jest oficjalny sklep internetowy: https://www.batushkastore.com/, gdzie można kupić m.in. odwrócone do góry nogami wisiorki z krzyżem czy inne "gadżety" profanujące święte symbole. Sklep, według informacji na stronie, należy do firmy: BADMUSIC.PL, SIMUNY 11, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, NIP:9662112240.



Sam zespół i jego twórczość promują muzyczne portale tematyczne, ale także powiązany z Newsweekiem portal „natemat.pl” (link do artykułu: https://bliss.natemat.pl/280295,swiatowa-kariera-polskiego-black-metalowego-zespolu-batushka). Czarę goryczy przelała promocja bluźnierczego zespołu w białostockim akademickim radiu Akadera, które na swojej stronie podkreśla, że „(…) aktywnie wspiera imprezy kulturalne regionu i miasta, współtworząc pozytywny obrazu Podlasia”, oraz „działa na rzecz rozwoju środowiska lokalnego Podlasia”. Ponadto, retoryka prowadzona przez założycieli (obecnie) dwóch zespołów sugeruje, jakoby przedstawiane przez nich mroczne i satanistyczne praktyki miały swoje źródło w Prawosławiu- co jest bezczelną manipulacją i kłamstwem.



Mając na uwadze ogólnie panujące przyzwolenie na szydzenie z chrześcijańskich symboli religijnych, my, Prawosławni, stanowczo przeciwstawiamy się i potępiamy profanowanie ważnych elementów naszego wyznania. Od początku polskiej państwowości stanowimy nierozłączną i integralną część społeczeństwa Rzeczypospolitej, a każdy atak w polskiej przestrzeni publicznej wymierzony w chrześcijańskie symbole i uniwersalne wartości, jest również ciosem w Prawosławie.



W tych trudnych dla wszystkich Chrześcijan chwilach próby, konieczne jest wspólne działanie w celu ochrony naszych tradycji i świętości.

Wyrażamy nadzieję, że pod naszym Listem podpiszą się wszyscy ci, którym bliskie są idee prawdziwej wolności i równości, głoszące szacunek również do „wschodniego płuca” Chrześcijaństwa, jakim jest Prawosławie.



Adrian Nikołajuk,

Przewodniczący Forum „Ministerstwo Spraw Podlasia”, Wiceprezes Fundacji Hagia Marina.

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Chrze_LIST_OTWARTY_DO_CHRZESCIJAN_OBYWATELI_I_MIESZKANCOW_POLSKI/?cMrrdpb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-797663-LIST_OTWARTY_DO_CHRZESCIJAN_OBYWATELI_I_MIESZKANCOW_POLSKI&utm_term=Mrrdpb%2Bpl