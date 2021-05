Wiśniewski – Wojewódzki. Ostre spięcie. Poszło o Ukrainki, sukcesy i nie tylko

W ostatnim programie Kuba Wojewódzki na antenie TVN w dość nieprzyjemny sposób wytykał Michałowi Wiśniewskiemu wchodzenie w liczne związki małżeńskie. Co prawda to bardzo naganne, ale powiedziała to osoba, która w żadnym formalnym związku jeszcze nie była, a i o sukcesach jako takich w przypadku Wojewódzkiego mówić ciężko, co po boksersku wypunktował mu Wiśniewski.

- Jest takie powiedzenie, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta, to jest prawie że w show biznesie reguła, ona nie dotyczy oczywiście Michała Wiśniewskiego, bo tam jest więcej kobiet niż sukcesów i nie dotyczy niektórych księży - powiedział Wojewódzki w swoim programie.

Z kolei Michał Wiśniewski swoją odpowiedź zamieścił na InstaStories , gdzie zamieścił fragment programu TVN, a wpis zaczął następująco:

- Do historii przechodzą twórcy, wynalazcy, dyktatorzy, a nawet mordercy, ale ty?

- Największy sukces, jaki można odnieść to rodzina i dzieci, które cię szanują i kochają, ale skąd ty możesz o tym wiedzieć? - napisał dalej.

- Może nie wszystkie sukcesy pamiętam, ale przypomnijcie mi, czy oprócz napie*dalania się z Ukrainek, chwalenia się jazdą 250 km/h, oblaniem colo-kwasem i nabijaniem się z osób powszechnie znanych za złotówki, zanotował jakieś sukcesy? - podsumował Michał Wiśniewski.

