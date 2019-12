Wildstein odpowiada dziennikarce Jewish Telegraphic Agency: Pani gada jak kryminalista

"Drogi Janku, zrobiłeś wiele dobrego, ale ostatnio trochę się pogubiłeś. Czy warto dla anulowania tych 15 tys. zostać marionetką PiS? Nie lepiej przyznać się do błędu i wyciągnąć rękę do zgody?"-napisała Markusz z jadowitą uprzejmością na Twitterze.

"Komentarz pewnej dziennikarki o Śpiewaku- "Drogi Janku. Czy warto dla tych 15 tys. zostać marionetką PiS? Nie lepiej przyznać się do błędu i wyciągnąć rękę do zgody?" Gadka mafijna. Ta Pani nawet nie wie, ale gada jak kryminalista. GW, PO i reszta. Co wyście z tymi ludźmi zrobili?"-zastanawiał się Wildstein.