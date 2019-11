Wiktor Orban: Prześladowani chrześcijanie nadzieją Europy

Na otwarciu drugiej międzynarodowej konferencji poświęconej prześladowaniu chrześcijan, która odbywa się w Budapeszcie, premier Węgier powiedział we wtorek: „Jestem przekonany, że aby ocalić Europę, ci którzy mogą zapewnić nam największą pomoc, to ci, którym my pomagamy właśnie teraz. Siejemy ziarno, dając prześladowanym to, czego potrzebują i otrzymując w zamian od nich wiarę chrześcijańską, miłość i wytrwałość”.