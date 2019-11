Wiemy, o czym Tusk rozmawiał z papieżem

Polski kościół i obecny papież to dwie różne rzeczy! Jak był JPII to robili co chcieli pedofilia,homoseksualizm gromadzenie majątków i życie w luksusach! Teraz Franciszka się boją bo każe im żyć skromnie lub naśle komisje anty-pedofilską i znowu trzeba będzie mówić o swoich brudach a nie zasłaniać się tęczowa zarazą...



Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha