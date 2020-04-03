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Wielki Tydzień,Triduum Paschalne i Wielkanoc w rodzinie 3.04.2020, 10:00
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Wielki Tydzień,Triduum Paschalne i Wielkanoc w rodzinie

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  • Czytelnik Frondy 3.4.20 10:02

    List do Administratora Frondy:

    Szanowni Państwo,
    od wielu miesięcy obserwuję z zażenowaniem i oburzeniem skrajnie wulgarne i bluźniercze komentarze pod praktycznie wszystkimi artykułami Frondy. Są one skierowane głównie w uczucia patriotyczne Polaków, w Kościół oraz w rząd. Stoi za tym niewielka grupa frustratów, zapewne nieźle opłacana przez wrogów Polski, która dyżuruje non stop.
    Dyskusja z nimi, wyrażanie oburzenia nie ma żadnego sensu, bo jedynie potęguje ich furię, szczególnie teraz, gdy zbliżają się wybory, notowania skompromitowanej opozycji są fatalne, a rząd robi wszystko, by zatrzymać epidemię wirusa.
    Podobna sytuacja jest nie do pomyślenia np. na stronie Gazety Wyborczej, gdzie praktycznie wszystkie, często wulgarne komentarze są nieprzychylne Polsce, a odmienne poglądy są skrupulatnie cenzurowane.
    Liczę na to, że administracja portalu Fronda podejmie stanowcze działania, by te działania ukrócić.

    3 IV 2020 r.

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