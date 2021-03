[Wideo] Piękne świadectwo Joanny Jędrzejczyk: Widzę w tym rękę Boga. Codziennie się modlę

- „Widzę w tym rękę Boga. Codziennie się modlę. Co tydzień staram się chodzić do kościoła. Czasami są to takie wyjazdy odległe, że nie mogę znaleźć kościoła, więc staram się sama gdziekolwiek jestem pomodlić. Staram się korzystać z tych polonijnych mszy świętych na całym świecie. Widzę w tym rękę Boga i uważam, że to jest talent, który otrzymałam od Boga. Bóg mi nakazuje, abym ten talent pielęgnowała, rozwijała, a nie ukrywała” - mówi z rozmowie z ks. Tomaszem Ludwickim na kanale YouTube zakonu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii w USA.

Joanna Jędrzejczyk to mistrzyni świata w UFC i boksie tajskim. Udzieliła bardzo osobistego wywiadu, w którym podzieliła się swoim doświadczeniem wiary.

Jak wyznanej sportsmenka wiara w Boga utrzymuje ją przy życiu i to Jemu właśnie zawdzięcza swój talent. W rozmowie z ks. Ludwickim wyznała także, że przed każdą walką modli się na różańcu.

- „Staram się być najlepszą partnerką jaką mogę. Staram się być dobrą siostrą, dobrą córką, dobrym przyjacielem. Przede wszystkim dzieckiem Boga i staram się dążyć do perfekcji w każdym poziomie życia” - powiedziała także mówiąc o swojej relacji z Chrystusem.

- „My zwyciężyliśmy dzięki wierze w Boga. Obejrzałam ostatnio film o Popiełuszce i byłam pod wrażeniem jak ludzie z krzyżami wyszli na ulice” - powiedziała wskazując na to, jak ogromną rolę odegrała i odgrywa wiara w Polsce.

mp/yt/chrystusowcy.eu