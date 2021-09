meg 7.9.21 11:19

Co zdaniem Frondy Braun robi przeciwko Polsce?Mówi to co wielu lekarzy , naukowców i specjalistów z całego świata ,tych pomijanych , lekceważonych i nie dopuszczonych do głosu , że ta pandemia to nie pandemia , że te szczepionki to jeden wielki eksperyment o niedających się przewidzieć skutkach , że narody zostały poddane socjotechnicznej obróbce przez załgane i media , że ludzie wpędzeni zostali w pułapkę obłąkanego , paranoicznego lęku , przed śmiercią na covid , tak jakby nowotwory , zawały , udary i inne naprawdę śmiertelne choroby znikły tak jak znikła , stara "dobra " grypa.Co on tam jeszcze łga ,że amantadyną da się wyleczyć ,że polskie niemowlaki są obiektem niemieckich eksperymentów , przypomina jeszcze że człowiek jest z natury smiertelny i nikt mu nie przyobiecał wiecznego życia itp.Nie wiem kogo , co i jak Braun popiera , reprezentuje i tym podobne , widzę tylko że w czasach totalnego obłędu on jako niemal jedyny polityk zachowuje godność wolnego człowieka , za nic ma tą przeklętą polityczną poprawność ,a wielu ludziom daje nadzieję swą odwagą i uporem.Brawo Braun , jak dla mnie jedyna nadzieja białego człowieka w tym miejscu i czasie.