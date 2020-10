Wicepremier Gliński: Gdzie będzie to możliwe spółki państwowe powinny kupować media

Sprawa repolonizacji mediów czy też decentralizacji mediów, jak to określa też wielu polityków jest tematem gorącym już od dawna. W ostatnim czasie pojawiła się informacja o tym, że PKN Orlen zamierza kupić niemiecką grupę medialną Polska Press.

Dziś gościem w programie Roberta Mazurka w RMF FM był wicepremier Piotr Gliński.

Na tema decentralizacji mediów oraz roli spółek skarbu państwa powiedział:

- Nie jest to sytuacja normalna, żeby całość praktycznie prasy lokalnej była w rękach jednej korporacji i to korporacji niemieckiej w Polsce. Nie jest to sytuacja zgodna ze standardami europejskimi, bo rynek medialny jest szczególnie wrażliwy ze względu na jego wpływ na funkcjonowanie demokracji, dlatego w Polsce musimy tę sytuację zmienić.

Wicepremier podkreślił:

- Tam, gdzie będzie to możliwe, najpewniej spółki państwowe powinny kupować media, ale nie sądzę, żeby to było destrukcyjne dla rynku medialnego, że będzie monopol drugiej strony. W tej chwili jest olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem

