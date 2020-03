Wiceminister rolnictwa zakażony koronawirusem, minister Ardanowski objęty kwarantanną

ktoś tam 20.3.20 8:32

Wszelkim internetowym i medialnym debilom co to robią wszystko przy pomocy kłamstw by zdestabilizować sytuację w kraju bo "Duda może wygrać" przypominam że koronawirus nie ma "na czole wypisane": nie lubię Dudy i PiS-iorów. Raczej ma:



Lubię każdego. KAŻDEGO. Bez względu na opcję polityczną czy inną.



Powiedzmy, że Wam idioci uda się zdestabilizować sytuację i będzie można przed wyborami bzdyczyć: PiS-iory nic nie umieją. OK. Tylko może się wtedy okazać, że jak Wy będziecie potrzebowali pomocy bo sami zachorujecie, albo Wasze rodziny, albo znajomi, koledzy z pracy czy koleżanki to już nie będzie miał kto Wam pomóc a to kto wygra w wyborach nie będzie w ogóle istotne. Niemożliwe? Trochę wyobraźni. Ale... Wy i wyobraźnia... najwyżej do wieczora. Bo następnego dnia już nie ogarniacie.