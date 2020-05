WHO promuje masturbację wśród czterolatków

W zamieszczonej w tym dokumencie „Matrycy edukacji seksualnej” zachęca się „edukatorów” do przekazania dzieciom w wieku od 0 do 4 lat informacji, które obejmują m.in. „prawo do badania tożsamości płciowych” oraz „prawo do badania nagości i ciała, do bycia ciekawym”. W przypadku dzieci w wieku od 4-6 lat należy przekazać wiedzę, która obejmuje „radość i przyjemność z dotykania własnego ciała” oraz wiedzę o masturbacji „we wczesnym dzieciństwie”. Wśród umiejętności, które ma zdobyć dziecko rekomenduje się „umacnianie własnej tożsamości płciowej”. Zaleca się też poruszenie tematu: „Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci” a także przekazania informacji o „różnych rodzajach związków (rodzinnych)”.