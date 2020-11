Premier Viktor Orban poinformował właśnie w oświadczeniu, że Węgry zawetowały pakiet budżetowy UE, zgodnie ze stanowiskiem jakie zostało wyrażone na szczycie UE w lipcu.

„Połączenie kwestii finansowych i gospodarczych ze sporami politycznymi byłoby poważnym błędem podważającym jedność Europy”

- zaznaczył węgierski premier.

Dodał, że wprowadzenie jakiegokolwiek nowego mechanizmu karania krajów UE to prosta droga do jednogłośnej zmiany porozumień. Zaznaczył, że w Brukseli za państwo prawa uważa się obecnie jedynie takie kraje, które wpuszczają do siebie imigrantów, natomiast kraje chroniące swoich granic – nie.

W swoim oświadczeniu Orban zaznaczył:

„Po przyjęciu obecnej propozycji nie byłoby już przeszkód, by pieniądze należące się państwom członkowskim powiązać z popieraniem imigracji i szantażować kraje przeciwne migracji narzędziami budżetowymi”.

Podkreślił jednocześnie, że Węgry są zwolennikiem praworządności i:

„[…] to obecni liderzy partii rządzącej wywalczyli państwo prawa w konfrontacji z komunistyczną dyktaturą”.

dam/PAP,Fronda.pl