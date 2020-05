Węgry odmawiają ratyfikacji Konwencji Stambulskiej: Nie dla gender

Mimo że Węgry podpisały konwencję w roku 2014, rządzący Fidesz i koalicyjni Chrześcijańscy Demokraci zdecydowali o nie ratyfikowaniu dokumentu z powodu promowania ideologii gender. Węgierski sekretarz stanu ds. dyplomacji publicznej i relacji, Zoltan Kovacs, zauważył, że Węgry już wcieliły do swojego prawa większość zaleceń dotyczących ochrony kobiet, ale nie mogą przyjąć regulacji sprzecznych z Konstytucją tego kraju. W innym przypadku „Węgry należałby to pierwszych krajów, które by ją [konwencję] ratyfikowały” – powiedział Kovacs.

Zdaniem Kovacsa może to doprowadzić do „dramatycznego wzrostu liczby imigrantów, którzy wyruszają na zachód do Europy”. Artykuł 60, jak i 61 konwencji mogłyby zmusić Węgry do przyjmowania nielegalnych imigrantów wbrew polityce tego kraju, gdyby Węgry ratyfikowały dokument. „Węgry mówią Tak! ochronie kobiet, ale nie Nie! ideologii gender i nielegalnej imigracji” – powiedział Kovacs.