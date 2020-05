Ważny podpis prezydenta: To efekt kilkuletniej pracy MS

katolicka kretynizacja polski 20.5.20 17:30

Taka ustawę przemocową dla wszystkich państw Europy wprowadzała EU 5 lat temu! PADalec wtedy pyerdolił że my nie musimy podpisywać, my mamy inną, swoja kulturę, uważając że przemoc to nie przemoc i wymysł "ideologii Gender"! Teraz w ostatniej chwili naprawia swoje błędy a ile rodzin ,dzieci, kobiet przez te 5 lat wycierpiało, ile zmarło z rąk domowych bandziorów!