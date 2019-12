Watykan wiedział o homoseksualizmie abp. Paetza? Tomasz Terlikowski: Sprawa musi zostać wyjaśniona do bólu!

AA 1.12.19 15:48

Niestety ktoś wprowadzał w błąd papieża Jana Pawła II a abp Józef Kowalczyk dziwnym zbiegiem okoliczności był tyle lat nuncjuszem i to on odpowiada za nominację i opiniowanie biskupów, to na abp Kowalczyku spoczywa odpowiedzialność i to należy zbadać. Nie mówię, że wszyscy biskupi są źli, ale mogły istnieć mechanizmy korupcyjne a to już jest symonia czyli kupczenie sakramentami bo biskupstwo to wyższy stopień święceń kapłańskich , gdy ktoś otrzymywał w sposób niegodziwy te święcenia to już jest grzech strukturalny. Kościół jednakże jest Kościołem i my wierzący nie wierzymy w biskupów tylko w święte sakramenty, biskupi są tylko narzędziami. To czy sprawowali urząd w sposób godziwy i nabyli godność w sposób godziwy Bóg osądzi na sądzie, ale też być może dałoby się stworzyć jakąś komisję.