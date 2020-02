Kara od TSUE? Mocny komentarz Waszczykowskiego: Powinniśmy ją odliczać z naszej składki!

Grzegorz z Domaradza 8.2.20 12:12

Bardzo dobrze że doszło już do takiej sytuacji. Od początku było wiadomo że kiedyś dojdzie do takiej bitwy z Unią. Tutaj już PiS niema gdzie się cofnąć i albo wygrają albo już po nich. Kaczyński to na pewno wie i przewidział to wcześniej ma jakiś plan. Cała ta Unia nienawidzi PiS tylko i wyłącznie dlatego że uważają ją za partie prawicową choć tak do końca nie jest. Zresztą Unia przed sobą przyszłość za długiej nie ma. Tarcia w Hiszpanii i Belgii. Ciągle zamieszki we Francji że o wystąpieniu Anglii z Unii nie wspomnę. Teraz jeszcze ciekawie robi się w Niemczech gdzie jak kryzys dociśnie to niemiaszkom mina od razu zrzednie a na emigrantów płacić trzeba. Podsumowując nie będzie żadnej skutecznej kary dla Polski bo zostało to już ustalone z Macronem. Zapewne już targ dobity kupimy szybka kolej od Francji która i tak potrzebujemy a za to Macronek powstrzyma karę na nas. Rytualnie nas będą jeszcze grillować choć będzie to tylko widowisko bo zakończenie dawno jest znane. I na koniec dla całej lewicowej i tęczowej trolowni w skrócie bujajcie się tyle tylko możecie.