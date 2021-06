Wariant Delta groźniejszy dla zaszczepionych? Prof. Kuchar wyjaśnia

Dementując doniesienia, jakoby wariant Delta koronawirusa miał być groźniejszy dla osób zaszczepionych, prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznaje, że wariant ten może u niektórych osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki, przełamać ich odporność poszczepienną. Podkreśla jednak, że osobom zaszczepionym nie grozi ciężki przebieg COVID-19.

W Polsce, jak podkreśla prof. Kuchar, odnotowano już około 90 przypadków zakażeń wariantem Delta. To poważne zagrożenie, gdyż wariant ten jest bardziej zakaźny.

Ekspert był pytany, czy Delta zagraża również osobom zaszczepionym.

- „Wariant Delta może przełamać odporność poszczepienną niektórych osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, jednak osoby zaszczepione są chronione przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i zgonem”

- wyjaśnił.

- „Śmiertelność spowodowana wariantem delta jest niska zarówno wśród osób nieszczepionych, jak i zaszczepionych. Zastanawiając się, skąd biorą się dane mówiące o większej śmiertelności wśród zaszczepionych, zwracam uwagę, że mówimy o zupełnie odmiennych, trudnych do porównania grupach. Osoby, które chorują mimo szczepienia, to zwykle jednostki najsłabsze, osoby starsze i schorowane, które, jeżeli zachorują na COVID-19, to chorują ciężko chociażby z racji współistniejących schorzeń”

- dodał.

kak/PAP