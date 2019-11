W Polsce dzieci wciąż są niesłusznie odbierane rodzicom

Maria Blaszczyk 26.11.19 16:44

Taaaak..

Bo jak pracownik socjalny widzi, że rodzice nie ma w domu/są pijani/dziecko jest skrajnie zaniedbane/jest ofiara brutalnej przemocy, czyli w sytuacjach BEZBOŚREDNIEGO zagrożenia ich życia lub zdrowia ,aloletniego - to rzeczywiście lepiej najpierw zawiadamiać sąd i czekać ileś godzin w asyście policji. niż wziąć dziecko na ręce i zaprowadzić np. do babci, która się nim zaopiekuje, czy, jeśli to niemożliwe, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej...

I sąd rodzinny post factum zbada zasadność... Więc to nie jest tak, że pracownicy mogą sobie odebrać dziecko, bo im się kolor lakieru do paznokci matki nie podoba.

Pracownik socjalny ma DOBĘ na zawiadomienie sądu.