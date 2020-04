W Hiszpanii coraz gorzej. 743 ofiary w ciągu doby

MT(1) 7.4.20 12:32

Tysiące ofiar śmiertelnych w Hiszpanii to oczywisty rezultat feministyczno-tęczowych parad w Madrycie w dniu 8 marca br. Stamtąd zaraza rozpleniła się na całą Hiszpanię. Na foto i filmikach z tych wynaturzonych manifestacji widać dziesiątki tysięcy ogłupiałych lewaków, feministek i tęczowych wymalowanych, odzianych skąpo w lateks, pióra i folie, półnagich i wrzeszczących na podobieństwo istot człekokształtnych. No i ta już zupełnie znamienna, kuriozalna i ze wszech miar oburzająca wypowiedź telewizyjna ich ministra zdrowia, z zawodu lewackiego filozofa, bagatelizującego na konferencji prasowej wszelkie zagrożenia i kręcącego palcem nad pustym łbem jakieś dziwaczne kółka. Oto świat lewacko-tęczowego obłędu.



Dziś Hiszpania, a może wiele innych krajów w Europie zapewne boryka się z bardzo wymiernymi i śmiertelnymi konsekwencjami feministyczno-lewackiego spędu w Madrycie w dniu 8 marca br. Bo w spędzie tej hordy w Madrycie uczestniczyli przecież obłąkańcy z całej Europy. Taka międzynarodówka to przecież jeden z kanonów ich funkcjonowania.



Świat po tej - już straszliwej pandemii zarazy - nigdy nie będzie taki jak był. To po tej zarazie - bo kiedyś ona się skończy - ci, którzy przeżyją, a obecnie trzęsą się ze strachu, zrobią rachunek sumienia swój i tych, którzy go nie nigdy nie robili i nadal nie zrobią. Każdy oceni "kto, jak i w czym zawinił".



Ludzie, ochłonąwszy z przerażenia, nawet nie spojrzą w stronę dzisiejszych głosicieli lewackich, feministycznych czy tęczowych mrzonek. Na pierwszym etapie "po zarazie" każdy zajmie się bilansem własnych strat oraz instynktownie opracowywał będzie strategie przetrwania dla siebie i rodziny na wypadek kolejnych epidemii. Bo przecież tylko idiota może twierdzić, że ta zaraza jest już ostania lub, że nie będzie już nigdy nawrotu tego wirusa. To będzie zajmować ludzi przez czas "po zarazie" a nie mrzonki o tęczowych związkach czy seksualizacji malutkich dzieci.



Po traumie obecnej zarazy ludzie ponownie zaczną doceniać wartość najbliższe,j tradycyjnej i drogiej im rodziny. To z nią i często dzięki niej przetrwają obecną zarazę. Uświadomienie sobie tej oczywistej wartości ukierunkuje drogi postępowania bardzo wielu ludzi, którzy dziś stoją jakby na rozdrożu hierarchii wartości. Rozdrożu spowodowanym natrętną i nachalną, wieloletnią wrzawą lewackich środowisk dążących w ostatnich latach już otwarcie do zniszczenia klasycznej cywilizacji europejskiej i odrzucenia wartości, które przyświecały nawet ojcom-założycielom UE. A były to wartości oczywiste i sprawdzone przez tysiąclecia kształtowania się naszej cywilizacji: antyczna filozofia, rzymskie prawo i chrześcijański kodeks moralny.



Po obecnej zarazie zmieni się niemal wszystko. Górę weźmie rozum, doświadczenia przeżytej traumy i wewnętrzne uporządkowanie przez każdego z nas swojego systemu wartości. Opartych na tych elementach, które sprawdziły się i były najważniejsze w tym tragicznie szczególnym czasie nowożytnych dziejów świata.