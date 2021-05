Uzdrowienie przez telefon? Poznaj historię o. Petera Mary Rookey’a!

O. Peter Mary Rookey posługiwał swoim niezwykłym charyzmatem uzdrawiania nie tylko podczas nabożeństw. W swoim biurze Międzynarodowej Posługi Miłosierdzia odbierał dziesiątki telefonów z prośbami o modlitwę wstawienniczą, wypraszając ludziom łaskę uzdrowienia właśnie przez telefon. O swojej niezwykłej, telefonicznej służbie miłosierdzia o. Rookey opowiada w biografii “Uzdrowiciel dusz” autorstwa Kathleen E. Quasey.

Czy podczas modlitwy telefonicznej robi ojciec wszystko tak, jakby ta osoba znajdowała się fizycznie tuż obok, może tylko z wyjątkiem dotykania tej osoby?

Tak, to prawda. Moc Boża jest nieograniczona. Dla Boga nie stanowią przeszkody ani morze, ani góry.

Czy podczas takiej modlitwy modli się ojciec do Matki Bożej? Uważa się, że matka często ma miększe serce, można u niej znaleźć współczucie i zrozumienie. A Jezus, jako dobry Syn, odpowie potędze Matczynych próśb.

Tak. Po tym, jak uwielbię Boga, zapraszam naszą Matkę Najświętszą Maryję. Przypominam Jej o słowach, które wypowiedziała. Wydała przecież polecenie Jezusowi w Kanie Galilejskiej, gdzie zamienił wodę w wino przed nadejściem Jego czasu. Zapraszam także Świętych, na przykład św. Peregryna – w przypadku, gdy ktoś prosi o uzdrowienie z raka, proszę o potężne wstawiennictwo tego Świętego. Przypisuje się mu miliony cudów. Wzywamy jego pomocy od prawie siedmiuset lat. Zmarł w XIV wieku.

Potem mówię: „Módlmy się dalej”. Najpierw wzywam Ducha Świętego i proszę Go, żeby oświecił ludzi i żeby Jego uzdrawiający Duch spoczął na nas. Potem zapraszam do dalszej modlitwy, zwłaszcza na różańcu, do pełnej mocy modlitwy różańcowej. Właściwie Różaniec składa się tylko z Modlitwy Pańskiej i słów pochodzących z Pisma Świętego: Zdrowaś, Maryjo to słowa Archanioła Gabriela i Elżbiety, kuzynki Maryi.

Każdego miesiąca Matka Boża mówi nam o tym, jak potężną modlitwą jest Różaniec. Wiele razy byłem świadkiem i doświadczałem mocy tej modlitwy. Na przykład jeśli ktoś znajduje się w kiepskim stanie pod wpływem Szatana, ustawiamy się wokół i odmawiamy dziesiątkę lub dwie dziesiątki Różańca i demony wychodzą z tej osoby. Widziałem to wiele razy. Następnie mówię: „Pomódlmy się wspólnie na różańcu i razem przezwyciężymy trudności, jak to pięknie śpiewają czarnoskórzy Amerykanie: «We Shall Overcome»”. A jeśli nie pogania nas czas, często jeszcze odmawiam modlitwę, jaką Pan Jezus dał nam poprzez Myrnę Nazzour. Mamy kopie tej modlitwy.

To jest modlitwa Syryjki, Myrny Nazzour. Czy Matka Boża się jej ukazała?

Tak. Chyba właśnie tę modlitwę odmawiałem z panią O’Donnell z hrabstwa Mayo w Irlandii, która cierpiała na okropne bóle brzucha. Dziesięć razy ją operowano, wycięto jej sporą część jelita, miała ciągłe bóle brzucha i nie mogła normalnie pójść do toalety. Miała obrzmiały żołądek, który bardzo ją bolał, co oznaczało, że musi wrócić do szpitala. Niestety nie pozostało już wiele do wycięcia, by mogło to jej pomóc. I nie pomogło. Zadzwoniła do nas w październiku 2002 roku. Następnego ranka po modlitwie i błogosławieństwie zaczęła znów odczuwać obrzmienie i bóle żołądka. Chciała zażyć lekarstwo, ale wtedy przypomniała sobie, co jej powiedziałem: „W Imię Jezusa bądź uzdrowiona”.

Te słowa wywarły na niej duże wrażenie, cofnęła rękę i nie wzięła lekarstwa, które zazwyczaj brała w takiej sytuacji. Następnego dnia miała pójść do szpitala, ale rano opuchlizna żołądka znikła, a ona poczuła się jakby wygrała milion dolarów, po prostu wspaniale. Żadnego bólu. Wstała z łóżka, a od dłuższego czasu nie była w stanie tego zrobić, umyła się, ubrała, poszła na Mszę Świętą i opowiadała o tym każdemu bez wyjątku: księżom, biskupowi i lekarzom, ktokolwiek chciał słuchać. Właśnie wtedy, kiedy się nad nią modliłem, odmówiłem tę modlitwę. Ta modlitwa przeszła przez Atlantyk!

Telefon z daleka!

Nawet z bardzo daleka!

Modlitwa działa nawet na dużą odległość. Bóg nie uznaje żadnych granic!

Przechowujemy wspaniały list z jej świadectwem.

