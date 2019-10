Uwaga! Bp Mirosław Milewski zbyt łagodnie ocenia Halloween

"Środowiska homoseksualne w Kościele sieją ogromne spustoszenie. [...] Problemu pedofilii w Kościele, który jest nabrzmiały, jest rozwiązywany, do końca nie rozwiążemy, jeżeli nie dotkniemy problemu tego środowiska [homoseksualnego]. To są rzeczywistości w jakiś sposób powiązane - oczywiście tu nie ma przełożenia takiego zero-jedynkowego, ale one są powiązane - mówi biskup. I przyznaje, że choć nie zawsze tak jest, to jednak często skłonności homoseksualne księdza przekładają się na jego relacje z chłopcami" - powiedział.