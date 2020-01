Ustawodawcza batalia o życie w USA. Kansas i Wirginia

W Ameryce trwa batalia ustawodawcza zwolenników zabijania nienarodzonych i obrońców życia. Kiedy stan Wirginia osłabia ochronę nienarodzonych, Kansas forsuje poprawkę do stanowej konstytucji, która ma na celu obronę życia najmniejszych i najbardziej bezbronnych.

Wyniki głosowania zostały powitane z radością przez takie organizacje aborcyjne, jak Planned Parenthood i NARAL, oraz proaborcyjnych ustawodawców. W swoim przemówieniu na Marszu dla Życia, prezydent Trump wspomniał w negatywnym kontekście gubernatora Wirgini, Ralpha Northama, nawiązując do jego wypowiedzi z ubiegłego roku, w której sugerował dopuszczalność aborcji, aż do chwili narodzin dziecka.

Z kolei w Senacie stanu Kansas stosunkiem głosów 28 do 12 przegłosowano w zeszłą środę poprawkę do stanowej konstytucji. W poprawce jest mowa o tym, że nie istnieje „prawo” do aborcji na poziomie stanowym. Celem poprawki jest zapobieżenie sytuacji, w której unieważnienie werdyktu w sprawie „Roe kontra Wade” z roku 1973, umożliwiającego uchylenie zakazu aborcji w USA, nie miałoby wpływu na ustawodawstwo stanowe.