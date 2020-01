USA: Pedofil ,,przestał'' być groźny, bo ,,został'' kobietą

„Za każdym razem, kiedy postępowcy domagają się jakiejś szeroko zakrojonej nowej zmiany w naszym społeczeństwie, budzi to proste, wymowne pytanie: Kogo to skrzywdzi?” – pisze Jonathon Van Maren na portalu „Life Site News” komentując sprawę 23-letniego pedofila, Josepha Matthew Smitha, który teraz identyfikuje się jako kobieta i dzięki temu będzie mógł uniknąć dalszej kary więzienia.

W związku ze zmianą płci poddano Smitha w ciągu ostatnich dwóch lat stosownej „opiece medycznej”, a prokurator generalny stanu Iowa uznał wreszcie, że nie wymaga on dalszego więzienia. Rzeczniczka prokuratora generalnego stwierdziła, że „poziomy hormonów przestępcy są ważną częścią uzasadnienia prawdopodobieństwa jego recydywy”. Dodała też później, że prokuratura „nie uważa, by miała wystarczające dowody”, które wskazywałyby na możliwość ponownego popełnienia przestępstwa przez Smitha. Mimo to będzie on w dalszym ciągu „poddany wymogom rejestracji przestępców seksualnych”.