Ukrainiec Ihor Mazur jest na wolności. Składa życzenia Polakom

oficer LWP 10.11.19 18:22

ukraińskie media podają, że przyjechał on do Polski na zaproszenie wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek z PIS, w związku z tym jak widać wg PIS ukraińscy skrajni nacjonaliści są ok, a nasi narodowcy to zło, Ihor Mazur i jego organizacja agresywnie atakują prezydenta Zełeńskiego, ścigany jest przez Interpol za zbrodnie wojenne jakich dopuścił się będąc najemnikiem w Czeczeni, Gruzji i w Donbasie, jak na dłoni widać , że PIS to jest żydowska organizacja przestępcza chroniąca zbrodniarzy ale nie ma się czemu dziwić bo strzelanie do dzieci i kobiet to jest cecha bardzo pożądana i otwiera furtkę do zaszczytów i bohaterstwa byleby dzieci mówiły po rosyjsku, do obrony tego bandyty w pierwszym szeregu stanął żyd Czaputowicz, Gosiewska, która z nimi niedawno chlała wódę oraz co niektórzy hierarchowie kościelny, ciekawostką jest , że ci z ukraińskiego OUN będą niedługo wpisani w USA na listę terrorystów , zwolnienie tego bandyty i wizyta pisiorstwa w Donbasie i spotkania alkoholowe z OUN pokazują , że sprzyja on wszelkiej maści przestępcom tylko co teraz zrobi Kaczyński po wpisaniu OUN na listę terrorystów bo USA sobie na coś takiego nie pozwolą aby kacyk Kaczyński robi coś przeciwko nim