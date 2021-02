TYLKO U NAS! Arkadiusz Czartoryski: Nic nowego. PO systematycznie zmierza w stronę skrajnej lewicy

„Prawdopodobnie Platforma zauważyła, że w Europie Zachodniej funkcjonują formacje, które zarówno co do aborcji, eutanazji, co do prawa rodzinnego odeszły już w ogóle od cywilizacji chrześcijańskiej, a pomimo to wygrywają wybory i sprawują władzę.” – mówi w rozmowie z nami poseł PiS, Arkadiusz Czartoryski. – „I pewnie chce po prostu skopiować te pomysły z Europy Zachodniej. Tylko zwróćmy uwagę, że dziś te pomysły doprowadzają do bardzo dużych wstrząsów i kryzysów na Zachodzie. Przykład – ogromnie niepokoje społeczne kończące się wielomiesięcznymi ulicznymi bitwami we Francji.”

Tomasz Poller: Konferencja Platformy Obywatelskiej zapowiadana była szumnie od kilku dni. Natomiast nie padła na niej żadna konkretna nowość. Trochę PR, trochę demagogii, „jesteśmy za bezpieczeństwem kobiet”, za „prawami kobiet”, stworzymy jakiś „Pakt dla kobiet”, co właściwie sprowadza się do tego, że „jak wygramy wybory”, to… zrobimy wam dobrze... A jeśli chodzi o konkret, to jest nim pojawiająca się w tle tej konferencji wypowiedź pani Kidawy Błońskiej za legalizacją przerywania ciąży do 12 tygodnia. I taki właśnie jest dzisiejszy przekaz ze strony tej partii.

Arkadiusz Czartoryski, poseł PiS, historyk: Nic nowego… Jeżeli chodzi o zdanie Platformy na ten temat, to zupełnie mnie to nie dziwi. Dlatego, że od wielu już lat Platforma zmierza w kierunku partii skrajnie lewicowej, skrajnie liberalnej, w najróżniejszych formach, przede wszystkim przeciągając na swoją stronę polityków lewicowych, w tym skrajnie lewicowych. Wciągając na listy wyborcze czy do Europarlamentu czy do polskiego parlamentu wszystkich, którzy mają lewicowe poglądy, bądź wywodzą się z czasów komuny, PRL, jak chociażby pomoc całej tej plejadzie polityków PZPR starszego pokolenia, którzy zostali przez Platformę wysłani do Brukseli. I również w obszarze poglądów Platforma cały czas przesuwa się na lewo. I teraz to jest tylko kolejna odsłona. Aborcja jest tylko olejną osłoną zmiany polityki przez Platformę Obywatelską, która – od popierania tych wulgarnych protestów z piorunami na maskach do skonkretyzowania ustawy dotyczącej zabijania dzieci – zmierza w kierunku po prostu skrajnie lewicowym. Platforma Obywatelska jest dzisiaj partią, która w sposób zdecydowany odrzuca cały ten system wartości, który w sposób tradycyjny konstytuuje naszą Ojczyznę . Zmierza w kierunku modernizacji takiej jaka miała miejsce w Europie Zachodniej. Niczego dobrego się po tym nie spodziewam. Następuje duża konkurencja na lewicy, między PO a SLD i innymi partiami lewicowymi, kto będzie bardziej lewicowy. Miejmy nadzieję, że te pomysły nie wejdą w życie, bo one po prostu oznaczają odbieranie życia drugiemu człowiekowi, w tym wypadku nienarodzonemu.

Co to może oznaczać dla przyszłości tej formacji? „Aborcja na życzenie” to jednak dość radykalny skręt na lewo. Wcześniejsze zmiany poglądów można było jakoś tłumaczyć, ale tym razem jest to deklaracja jaskrawa. Zważywszy choćby na to, że partia ta odwoływała się kiedyś do nauczania Jana Pawła II…

To są dawne i zamierzchłe czasy... Dzisiaj chociażby obecność polityków Platformy Obywatelskiej na protestach, gdzie żąda się aborcji na życzenie świadczy o tym, że Platforma dawno odeszła od korzeni partii chadeckiej. Prawdopodobnie Platforma zauważyła, że w Europie Zachodniej funkcjonują formacje, które zarówno co do aborcji, eutanazji, co do prawa rodzinnego odeszły już w ogóle od cywilizacji chrześcijańskiej, a pomimo to wygrywają wybory i sprawują władzę. I pewnie chce po prostu skopiować te pomysły z Europy Zachodniej. Tylko zwróćmy uwagę, że dziś te pomysły doprowadzają do bardzo dużych wstrząsów i kryzysów na Zachodzie. Dziwię się, że politycy Platformy chcą się na tym wzorować. Przykład – ogromnie niepokoje społeczne kończące się wielomiesięcznymi ulicznymi bitwami we Francji. Czy tego chce Platforma? Czy takiej głębokiej „modernizacji” życia społecznego chce Platforma, jaka tam nastąpiła? Wszystko wskazuje na to, że tak.