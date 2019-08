Tusk o wiceministrze: A tyle było krzyku, gdy mówiłem o współczesnych bolszewikach. Internauci bezlitośni

Urszula 20.8.19 18:21

Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze nie takich rzeczy dowiemy się o PiS. Przed wyborami wybuchnie jeszcze niejedna afera gdzie PiS będzie umoczone po same uszy. Zniszczenie sędziów nieprzychylnych tej władzy to na pewno nie pomysł Piebiaka. Stawiam na Ziobro, a Piebiak został do tej roboty wybrany bo się najlepiej nadawał. Ma rację Tusk - " Oni są ministrami sprawiedliwości właśnie dlatego, że są do tego zdolni, a nie mimo tego."