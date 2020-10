Tusk, by zakpić z Trumpa, dołączył do ,, antymaseczkowców’’?

Szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk postanowił kolejny raz zakpić na Twitterze z prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tym razem nawiązał do „strachu” przed COVID-19.

Prezydent USA Donald Trump wyszedł ze szpitala, gdzie przebywał ze względu na zakażenie koronawirusem. Teraz będzie dalej leczony w Białym Domu, a jak sam przekonuje, czuje się dobrze:

- „Czuję się naprawdę dobrze! Nie bój się Covid-a. Nie pozwól, by zdominował Twoje życie. Pod administracją Trumpa opracowaliśmy naprawdę świetne leki i wiedzę. Czuję się lepiej niż 20 lat temu!” – napisał na Twitterze.

Z jego słów postanowił zakpić sobie Donald Tusk, który przekonuje, że groźniejsi od COVID-19 są „cyniczni, potężni ludzie”:

- „Nie bój się COVID-a. Bój się cynicznych, potężnych ludzi, którzy szerzą kłamstwa na ten temat. Nie pozwól im zdominować Twojego życia” – napisał były premier.

Don’t be afraid of COVID. Be afraid of cynical powerful people spreading lies about it. Don’t let them dominate your life.