marek 10.2.20 14:37

Żałosna mała zakompleksiona tulejka.

Zabierają przywileje, władzę ponad władzą, oczyszczają wymiar sprawiedliwości ze śmieci, są zagrożenie odsiadkami za machloje oszustwa i matactwa na przestrzeni lat

to wtedy rząd be. A jakby rząd dał im jeszcze większą władzę i przywileje to byłby pewnie łoooooo, łałała a tulejka pierwszy by piał z zachwytu!?

Żałosny człowieczek tak jak cała kasta.