Trzaskowski chce wstrzymać przekop Mierzei Wiślanej

Olej 25.5.20 15:14

A tu kiciulkowi z warsiawki dodamy innego ,,koteczka'' .....Były wiceszef Agencji Wywiadu zatrzymany za pedofilię..... No i podobnych koteczków do kompleciku politycznego tej przyszłej p-rezydentury.



Wyobraźcie sobie państwo, firmę ot taką sporą, w której cały zarząd łącznie z pracownikami na różnych poziomach robi przekręty, kradnie, korumpuje, ćpa i przechodzi przez tę firmę wszelkie łajdactwo, firma funkcjonuje dzięki przestępczej działalności i układom. I teraz okradani akcjonariusze chcą zmiany zarządu i naprawy, dokonują w głosowaniu powszechnym akcjonariuszy zmiany zarządu, który przychodzi i zastaje bagno. Co robi ? Gdy zechce wszystkich na raz wywalić wymianą kadr, spowoduje zatrzymanie firmy, i stratay, niezadowolenie akcjonariuszy, którzy winą obarczą nową zmianę, podchwycą ochoczo krytykę starz wyjadacze i złodzieje. Dlatego też zmiany zaczyna się stopniowo od najbardziej newralgicznych stanowisk, i rozpoznaniem sposobów działania i funkcjonowania żeby móc przejąć całkowitą kontrolę i zmienić co się w aktualnym momencie da, nie narażając firmy na straty. Tak mniej więcej dzieje się z Polską i zmianą jaka zaszła od 2015 r. Nowa ekipa weszła w bagno, w znaczeniu dosłownym, i próbuje z różnym powodzeniem oczyszczać z tego bagna i gnoju cokolwiek się w danym momencie da oczyścić bez powodowania wstrząsów i strat państwa. Zaczęli zapowiedziami ostrych działań, jak weszli w zastaną rzeczywistość musieli spasować aby w tym g.....ie nie utonąć. Od tamtej pory bagno wciąż jest aktywne, wciąż bulgoce, wywalając wykwity jak ten powyżej gagatek z warsiawki. I co ? Demokracja ma swoje nieubłagane prawa, z którymi PiS się musi liczyć, a że robi to zbyt dosłownie to druga sprawa, że służby działają zbyt ślamazarnie to trzecia sprawa, że reforma sądownictwa została zablokowana prezydenckim vetem to czwarta sprawa. i tak można by mnożyć. Co dalej będzie ? Czort jeden wie, optymizmem nie napawa gdy spojrzeć na warcholące się komuchostwo, ściągające na państwo i legalnie wybraną władzę wszelkie przeciwności tak z zewnątrz jak i wewnątrz kraju.