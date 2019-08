Trump w Polsce- oto, czego możemy się spodziewać

Moni 26.8.19 20:17

No faktycznie, jedynie PO poruszała się po salonach z podniesioną głową. Niejaki Bul - Komorowski tak ją zadarł, że skakał - wpatrzony w sufit - po fotelach japońskiego parlamentu.Skacząc po nich, udowadniał światu, że nie jest na kolanach. Co innego gdyby skakał klęcząc. A zajrzawszy z łaski do Białego Domu od razu zaczął pouczać Obamę o sposobach kontrolowania wierności żony. Obama był zachwycony intelektem Bula. Gdyby wtedy nie siedział w fotelu, pewnie klęknąłby przez Bulem z zachwytu. A Niemcy i Francja, o innych nie wspominając, bez zgody rządu PO nie robiły nic w Europie. Dopiero PIS spadł do pozycji "na kolanach". Według "totalnych" schizofreników. Oni wszystko postrzegają bowiem "na opak".