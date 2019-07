Trump o Polakach: Lubię ten naród. Są wspaniali

O swojej decyzji prezydent Donald Trump poinformował dziennikarzy we wtorek. "Mamy z Polską dobre stosunki" - powiedział, zapowiadając swoją wizytę nad Wisłą we wrześniu. "Myślę, że Polacy to wspaniali ludzie" - stwierdził Trump. Przypomniał, że we wrześniu 2017 roku wygłosił w Polsce przemówienie, które uznano za bardzo dobre. "Nie mogę się doczekać. Lubię ten naród" - stwierdził.