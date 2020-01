Trump o armii USA w Iraku: Nie wyjdziemy, chyba że nam zapłacą

Dumi 6.1.20 10:23

A my swoje;););) Do Polaków kochających Polskę, podaj dalej bo grozi nam utrata kontroli nad naszymi polskimi surowcami, które mamy w polskiej ziemi. Zauważcie, że proces wygaszania kopalni jest niezauważalny bo jest rozłożony w długim czasie a my niejako jesteśmy "oswajani" z tym zjawiskiem, znieczulani. Dziś z kilkuset tysiecy pozostało 70 tyś czynnych górników. Przyjrzyjcie się presji UE. Opłacalność kopalń spada lawinowo, wystarczy, że u władzy znajdą się nieodpowiedzialni politycy i możemy stracić prawa do naszego polskiego węgla... W 2014 roku w kopalni "Wieczorek" zakończono proces pozyskiwania gazu z węgla. Z 250 ton węgla uzyskano ponad 100 tyś m3 pełno wartościowego gazu. Mamy sprawdzoną technologię przedstawioną premierowi Morawieckiemu i Gowinowi, która może dać Polsce, wg prof Tytko, biliony złotych. Co na to rząd PiS??? Zupełnie nic... Mało tego pcha Polskę w elektrownie atomową... Drodzy patrioci, informujcie o tych faktach Polaków bo ewidentnie temat jest przemilczany. Warto posłuchać prof. Tytko na YT - to o czym mówi to perełka mogąca dać Polsce ogromny, powtarzam: ogromny rozwój. Link: https://www.youtube.com/watch?v=RcMUZYdLRcc.