Tow. Korwin dla kremlowskiego Radia Sputnik: nie czuję zagrożenia ze strony Rosji, wojska USA są niepotrzebne

Znany z częstych gościnnych występów w rosyjskich mediach rządowych Janusz Korwin-Mikke pochwalił się na Twitterze wywiadem udzielonym rosyjskiemu Radio Sputnik. Radio Sputnik to jedna z największych tub propagandowych dla polityki Kremla. Korwin stwierdził w wywiadzie, że bardzo cieszy go "odprężenie na linii Moskwa-Waszyngton". W jego ocenie odprężenie to zapobiegnie wojnie atomowej, w trakcie której część rakiet może "przez pomyłkę spaść na nasze terytorium".

Radio Sputnik przedstawiło Korwina jako "znanego polskiego polityka". Korwin spytany został m. in. o rozmowy pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem a sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Anthonym Blinkenem, które odbyły się w stolicy Islandii Reykjaviku.

- Nie chcemy mieć wojny atomowej, bo jak rakiety będą leciały z Rosji do USA i odwrotnie, część przez pomyłkę może spaść na nasze terytorium. Więc z radością witamy odprężenie na linii Moskwa–Waszyngton - stwierdził Korwin.

- Boimy się tylko, że nastąpi to samo, co było w roku 1960, kiedy miało już dojść do rozmów Chruszczow-Eisenhower, a wtedy służby specjalne Rosji i USA porozumiały się i strąciły U-2, i storpedowały rozmowy - wyraził zaniepokojenie Korwin.

Korwin stwierdził następnie, że nie są potrzebne wojska USA w Polsce, a jego zdaniem Polsce nic nie grozi ze strony Rosji, Białorusi i Ukrainy.

- Ja mogę mówić za siebie, a nie za rząd polski: mnie wojska amerykańskie w Polsce nie są do niczego potrzebne. Nie czuję zagrożenia ze strony ani Rosji, ani Białorusi, ani Ukrainy. Nie odczuwam żadnego zagrożenia, tak że mnie te wojska potrzebne nie są - stwierdził.

Korwin wyraził przy tym swoje ogromne zniecierpliwienie ze względu na dotychczasowy brak wizyty w Polsce rosyjskiego msz Siergieja Ławrowa.

- Ja bym bardzo chciał, żeby były dobre stosunki między Polską i Rosją i żeby nasi ministrowie rozmawiali ze sobą. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się wizyty ministra spraw zagranicznych Polski w Moskwie. Być może również pan Siergiej Ławrow zechce nas odwiedzić? - zakończył.

jkg/radio sputnik