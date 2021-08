Totalny odlot! Poseł Sterczewski ,,ściga się’’ ze służbami na granicy [WIDEO]

Kabaret w wykonaniu polityków opozycji toczy się przy granicy z Białorusią od kilku dni, ale dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski pokonał posła Szczerbę, Jońskiego i Jachirę razem wziętych. Postanowił… „ścigać się” z pilnującymi granicy służbami. Na szczęcie funkcjonariuszom udało się go zatrzymać.

Film z tego zdarzenia trafił do mediów społecznościowych, gdzie zachowanie polityka komentują internauci.

Przekroczenie granicy przez polskiego żołnierza z bronią, nawet o ćwierć metra, mogłoby spowodować kryzys o niewyobrażalnych skutkach, nie tylko dla Polski, chodzi przecież o granicę Unii Europejskiej i NATO. Niektórzy nie zdają sobie chyba sprawy do czego namawiają. I dla kogo.

Nie wierzę 😱 Gdyby nie immunitet, Pan @f_sterczewski, bądź co bądź poseł, za swoje wybryki i próbę przekroczenia granicy poza wyznaczonym przejściem, tudzież próbę przemytu, zostałby skuty i trafiłby do aresztu. Komisja etyki poselskiej będzie miała co robić

