Tomasz Terlikowski: Emocje nakręcone do granic możliwości

Z rosnącym zażenowaniem obserwuję to, co się dzieje na scenie „debaty” publicznej w Polsce i w polskim Kościele. Jedni są oburzeni na drugich, drudzy na pierwszych. I jedni i drudzy wzywają do przywoływania do porządku inaczej myślących (tyle, że adresaci wezwań są inni), emocje nakręcane są do granic możliwości.