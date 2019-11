Tomasz Sakiewicz: Jakie są w Polsce pokolenia

Teraz to wszystko zależy od nas, od skutecznej i porywającej serce opowieści o Polsce. Mamy obowiązek taką opowieść naszym dzieciom przedstawić, po to, by niosły Polskę ku przyszłości. Oczywiście analiza pokoleń nie może uniknąć starcia społecznego, które trwa od czasu wejścia sowieckiego okupanta. Sławomir Cenckiewicz mówił o pokoleniach UB, które walczą z pokoleniami AK. To prawda, że wśród elit taki podział istnieje. Ale na skalę masową należy raczej mówić o pokoleniu awansu społecznego.