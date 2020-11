Tomasz Sakiewicz: Europa musi się wrócić do korzeni

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz, odnosząc się do ostatnich zamachów terrorystycznych podkreśla, że jeśli Europa się nie obudzi, będzie tylko gorzej. Walka z islamizmem w jego ocenie musi odbywać się na różnych poziomach. Jednym z nich jest powrót do europejskich korzeni i wartości.

Wczoraj w stolicy Austrii doszło do ataków terrorystycznych z użyciem broni palnej. Zginęły cztery osoby, a 17 zostało rannych.

Tomasz Sakiewicz podkreśla, że od dawna mamy do czynienia z atakami terrorystycznymi, ale jeżeli teraz nie podejmiemy radykalnych działań, sytuacja ta będzie się pogarszać.

- „Zwróćmy uwagę na to, co i kto jest celem tych ataków. To są kościoły, chrześcijanie, księża. Grupy młodzieży, tym razem islamskiej, wdzierają się do kościołów, biją, przeszkadzają w mszach” – zaznacza publicysta.

Walka z terroryzmem musi się w jego ocenie opierać na różnych poziomach. Po pierwsze jest to zlokalizowanie odpowiedzialnych za werbowanie i szkolenie terrorystów ośrodków. Po drugie przerwanie finansowania grup terrorystycznych przez różne fundacje i organizacje.

- „Ostatnia kwestia to opowiedzenie się za pewnym systemem wartości. Nie o to chodzi też żeby zmusić ludzi, żeby byli wierzący, ale jako Europa wyrośliśmy na pewnym korzeniu wartości, którego trzeba bronić, to jest nasza tożsamość” – podkreśla.

kak/niezależna.pl