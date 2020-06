Po co startuje Bosak? Tomasz Sakiewicz: To ostatnia nadzieja popierających Trzaskowskiego

To nie jest tak, że wyborcy chcą być oszukiwani, ale czasem nie mają jak bronić się przed kłamstwem. Media przez wiele lat w ogóle nie rozliczały polityków za niespełnione obietnice, a wręcz działania tego typu przedstawiano jako czarny PR. Coś się zmieniło w 2015 roku. Andrzej Duda, a potem PiS zaciągnęli niezwykle poważne zobowiązania wobec wyborców: 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego, niezależność energetyczna od Rosji itd... Część z tego wyglądała naprawdę bardzo optymistycznie. Szybko okazało się, że ci politycy nie żartują. Zupełnie serio dotrzymali słowa: obniżyli wiek emerytalny i dali 500 plus. Elektorat przeżył szok, bo poprzednicy obiecując, że nie ruszą emerytur, łgali jak najęci. Kłamstwo było wtedy normą, a nie to, że dotrzymuje się słowa. Wyborcy powoli zaczęli przywiązywać wagę do słów wypowiadanych przez osoby publiczne. I tu zaczął się prawdziwy problem elit III RP. Ich nienawiść na przykład do Kościoła jest rzeczą powszechną, do tradycji – normą, a okazywanie wzgardy wobec polskiej historii i postaw patriotycznych – niczym niezwykłym. Tylko że, poza wyjątkami, nam tego nie mówili. Oszukiwanie ludzi wierzących było zawsze sposobem na zneutralizowanie tego elektoratu. Nagle stanęli w obliczu konieczności opowiedzenia się: co z małżeństwami homoseksualnymi? Co z adopcją dzieci przez pary jednopłciowe? Co z edukacją (raczej demoralizacją) seksualną maluchów? Pomijam inne problemy: czy zgodzić się na masowe przywożenie do Polski imigrantów z krajów arabskich albo wspomniany już wiek emerytalny. W takiej pułapce znalazł się wychowanek elit III RP Rafał Trzaskowski. Jak powie prawdę, to odstraszy elektorat konserwatywny. Jak nakłamie, to zaatakuje go lewica. Zresztą nie tylko Trzaskowski ma problem. Kosiniak-Kamysz, który jest mentalnie niezdolny do innego sojuszu niż z PO, musi jakoś swoim wyborcom wytłumaczyć, dlaczego godzi się na to, by w Polsce atakowano Kościół i poniewierano tradycję. Prawdę mówiąc, tylko dwóch liczących się kandydatów specjalnie nie kręci – Andrzej Duda i Robert Biedroń. Duda żadnych lewaków czy liberałów do siebie nie przekona, a ludzi o konserwatywnych poglądach jest w Polsce ponad 50 proc. Biedroń z kolei nawet gdyby chciał, to wojującym katolikiem już nie zostanie (choć Pan Bóg daje ponoć każdemu szansę). Mamy więc kandydatów, którzy za wszelką cenę ukrywają swoje poglądy, o ile je mają, a już na pewno zatajają zamiary, bo te mają.