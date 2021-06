Tokarczuk ,,jak Michnik i Gross'' we włoskiej prasie: ,,Białoruś jak Polska: Płaci za powolność Europy''

Znana z antyrządowych wystąpień polska niedawna noblistka Olga Tokarczuk udzieliła właśnie wywiadu dla najnowszego numeru „Corriere della Sera”, gdzie reżim Łukaszenki porównuje do sytuacji w Polsce.

- „Instytucje międzynarodowe powinny działać bardziej stanowczo” – stwierdza Tokarczuk.

- „Białoruś jak Polska: Płaci za powolność Europy” – dodaje.

Tokarczuk uzasadnia to w ten sposób, że „kiedy narastał ucisk reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec protestujących, niewiele zrobiono” czytamy na portalu TVP Info. Jako przykład podaje nakładanie sankcji po tym, jak wymuszono lądowanie polskiego samolotu i aresztowania białoruskiego opozycjonisty. Jak zaznacza, teraz jest za późno.

Przekonuje też włoskie media, że w Polsce atak na ruch LGBT, który – co więcej – w jej opinii wymyka się spod kontroli.

Tokarczuk korzysta też z powielania fake newsa o „strefach wolnych od LGBT” i uważa, że powinno to być sprzeczne z prawem. Tylko nie bardzo wiadomo co... wsparcie dla rodzin ma być sprzeczne z prawem? Aż trudno uwierzyć, że noblistka nie zapoznała się z tematem i powiela coś, co już dawano zostało zdementowane, a autor tych kłamliwych prowokacji ma wytoczony sprawy sądowe przez gminy, co do których dopuścił się pomówienia.

Kolejnym poruszonym przez Tokarczuk tematem jest prawo aborcyjne w Polsce.

Pisarka podkreśla, że prawo aborcyjne w Polsce jest „barbarzyńskie”, a ci, którzy się mu sprzeciwiali, są „prześladowani”. Stawia tezę, że koronawirus pomógł „reżimom” takim jak ten w Warszawie czy Mińsku. „Reżimy czują się bezpieczniej w sytuacji epidemii: społeczeństwo, które się obawia, łatwiej podporządkowuje się nakazom i zakazom” – czytamy na portalu TVP Info.

Absolutnym jednak kuriozum jej wypowiedzi są rzekome prześladowania przeciwników rządu, zwłaszcza dla przeciętnych Włochów, którzy nic o polityce i naszej sytuacji nie wiedzą.

We Włoszech był już z taką misją naczelny „Wyborczej” Adaam Michanik. Podobne kompletnie oderwane od rzeczywsitości są wywiady i publikacje samego Jana Tomasza Grossa. Czyżbyśmy mieli kontynuację ich "dzieła i misji" w osobie Olgi Tokarczuk?



Il premio Nobel Olga Tokarczuk: «La Bielorussia come la Polonia: pagano la lentezza del... https://t.co/IrXgBSf6Oz pic.twitter.com/ERYv2RGi87 — Corriere della Sera (@Corriere) June 2, 2021

mp/portal tvp info/fronda.pl