Timmermans znów szantażuje Polskę!

Frans Timmermans jest znany w Polsce głównie z ataków wycelowanych w nasz kraj. Tym razem komisarz ds. praworządności ostrzega Polskę i Węgry. "Ci, co myślą, że nowa Komisja Ursuli von der Leyen będzie miała inne podejście do praworządności niż ja, to się zdziwią" - powiedział Timmermans podczas debaty unijnych ministrów ds. europejskich