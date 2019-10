Terlikowski ostro komentuje decyzję kurii gdańskiej ws. ks. Henryka Jankowskiego

"Decyzja kurii gdańskiej o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie ks. Henryka Jankowskiego, motywowana decyzją Kongregacji Nauki Wiary., która miała zdecydować, że w sprawie zmarłego nie ma do tego powodu, to bardzo zły sygnał do ofiar, wiernych świeckich zaniepokojonych sytuacją, a także zła informacja dla Kościoła w Polsce. A do tego jest to próba zrzucenia odpowiedzialności za to, co powinna zrobić sama kuria na Stolicę Apostolską" - pisze Tomasz Terlikowski w komentarzu, który opublikował na facebooku.