Ten program to realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami! Premier: Aby ich codzienność była lepsza

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem przyjętą przez rząd Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. W 2021 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rząd przeznaczy 29,6 mld zł.

Strategia ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach.

- „Pamiętajmy jednak, że choć pieniądze są ważne (dla osób z niepełnosprawnościami - PAP), to równie ważne jest włączenie ich do życia, do edukacji, pracy zawodowej, życia towarzyskiego, artystycznego czy gospodarczego, w szerokim rozumieniu tego słowa” – mówił premier Morawiecki.

Dziś współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami to zaledwie 28 proc. Dzięki przyjętej Strategii w ciągu 10 lat ma on wzrosnąć o 40 proc. i stać się wyższym niż w krajach najbardziej rozwiniętych.

Strategie przewiduje osiem obszarów priorytetowych. Są to: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja.

- „Dostrzeżenie spraw osób niepełnosprawnych i włączenie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie jest dla nas wyzwaniem. Dlatego kolejnym krokiem jest Strategia. Ta Strategia wyznacza kierunki, kompleksowość działań, a więc wdrożenie kolejnych mechanizmów strategii, tych osiem filarów, na których strategia jest oparta będzie wyznaczała nasze kolejne działania, kolejne modyfikacje” – mówiła minister Marlena Maląg.

kak/PAP