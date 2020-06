Tegoroczne wybory, to wybór pomiędzy Kartą Rodziny i Kartą LGBT

Maria Blaszczyk 11.6.20 15:20



Wasza podłość nie ma granic.

Cała ta karta rodzin to postulaty już realizowane w putinowskiej Rosji. Tam taka karta obowiązuje powszechnie już od kilku lat. Jest w niej ochrona związku kobiety i mężczyzny, zakaz promowania ideologii LGBT - tam to się nazywa akurat "“nietradycyjne relacje seksualne”, ale chodzi, zdaje się, o to samo, i dbałość o rozwój dzieci. W publicznej telewizji emituje się spoty przeciwko adopcji dzieci przez gejów. Dość kuriozalne w kraju z dużą liczbą dzieci w opiece instytucjonalnej i na ulicach, ale kogo obchodzą jakieś bachory.



I jaki jest efekt?

Cudowny, jak wiadomo, Rosja to raj na Ziemi. Sytuacja społeczna i ekonomiczna większość rodzin nie jest dobra. Sytuacja demograficzna całego kraju tez wygląda kiepsko, do tego w tych "chronionych" przez prawo związkach mordowanych jest kilkanaście tysięcy kobiet.



Ale przecież chodziło o co innego. Pan Putin wygrywa kolejne wybory, dzięki kozłowi ofiarnemu, bo gdy paliwo antymuzułmańskie się tam wypaliło, po prostu podmienił znienawidzoną grupę.

To się udaje, a pan Putin pozostanie satrapą zapewne do śmierci.



Nikogo za to nie obchodzi los rzeczonego kozła.

Naziole wyłapują osoby nieheteronormatyne, torturują je, a nagrania z tych słusznych działań umieszczają w internecie. Każdy może mieć nieheteronormatywne dziecko - tego dla niego chcecie? Co i raz słyszymy o jakimś zabójstwie, ostatnio Yelenę Grigoryevą, jedną z osób ze słynnej listy gejów do zamordowania, do stepnej swobodnie w internecie.

W Czeczeni władza po prostu urządza pogromy i zmusza rodziny do mordowania swoich nieheteroseksualnych dzieci.



To właśnie jest Wasza Karta Rodzin. Terror, śmierć i wygrana Waszych w wyborach...