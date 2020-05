Kasta BASTA! Targowica skarży na Polskę do OBWE

Opozycja to także „kasta sędziowska”, która tym razem zdecydowała się donieść na Polskę do OBWE. Problem według nich ma być uczciwość przeprowadzenie wyborów w Polsce.

- Skoro sędziowie nie są w stanie wyczytać w konstytucji, że wybory muszą się odbyć pomiędzy 100. a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezydenta, i skoro chcą łamać konstytucję, wprowadzając instrumentalnie stan nadzwyczajny (bo rozumiem, że to im przyświeca), tylko po to, by przesunąć wybory, a nie żeby zwalczać zagrożenie, to to są ludzie, którzy ignorują prawo. A ponieważ są oni inteligentni, to ja im braku rozumienia prawa nie zarzucam. Zarzucam im działania szkodliwe dla Polski