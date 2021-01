Szymon Hołownia idzie na otwartą wojnę z ruchem pro-life

- „Chcemy postawić tamę wizualnym sadystom, którzy napawają się drastycznymi zdjęciami rozszarpanych płodów” – pisze o działaczach pro-life posłanka Hanna Gill-Piątek z Polska 2050.

Szymon Hołownia rozpoznawalność zdobył jako katolicki pisarz i publicysta. Startując w wyborach prezydenckich i zakładając później swój ruch Polska 2050, miał stanąć pośrodku polskiej sceny politycznej, prezentując umiarkowane poglądy. Szybko jednak okazało się, że bliżej niż do centrum, jest mu jednak do lewicy. Jedną z pierwszych posłanek jego ruchu została Hanna Gill-Piątek, która do Polska 2050 przeszła z Lewicy. Teraz, już jako członkini ruchu Szymona Hołowni, wypowiada wojnę działaczom pro-life.

Ruch Polska 2050 chce zakazać prezentowania plakatów ukazujących prawdę o zabijaniu nienarodzonych dzieci.

- „Chcemy postawić tamę wizualnym sadystom, którzy napawają się drastycznymi zdjęciami rozszarpanych płodów. Po konsultacjach z samorządowcami Polski 2050 proponujemy zmianę art. 51 KW - do wykroczeń chcemy dodać zdjęcia i grafiki, które mogą wywoływać szok i traumę” – napisała na Twitterze posłanka.

Po konsultacjach z samorządowcami @pl_2050 proponujemy zmianę art. 51 KW - do wykroczeń chcemy dodać zdjęcia i grafiki, które mogą wywoływać szok i traumę.

W ten sposób Polska 2050 Szymona Hołowni chce walczyć z Fundacją PRO-Prawo do Życia, która od wielu lat prowadzi kampanię mającą ukazać prawdę o tym, jak wygląda zabijanie dziecka w łonie matki.

