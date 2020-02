Szymański, minister ds. europejskich: przyszłość UE bez Polski niepewna!

Gościem programu 3 Polskiego Radia był dzisiaj rano Konrad Szymański, Minister ds. europejskich. Zwrócił uwagę, że w kontekście zbliżającej się wizyty w Polsce prezydenta Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, jest to wizyta dość szeroko zakrojona. Prezydent Franji bowiem ma przyjechać z kilkoma ministrami.

Jest to pierwsza wizyta prezydenta Francji w naszym kraju i rozpoczyna się dzisiaj, tj. 4 lutego. Plan tej wizyty obejmuje spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, Premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu.

- Na spotkaniu ministrów ds. europejskich zrobiliśmy pewien rozbieg do tej wizyty, oznaczając różne obszary tematyki unijnej, gdzie potrzebna jest większa współpraca. Sytuacja dojrzała do tego, by zrozumieć, że bez porozumienia z Polską, przyszłość UE jest niepewna